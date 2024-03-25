Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Bu süreç işlerken Mehmet Akarca'nın hayatı merak konusu oldu. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca kimdir? Mehmet Akarca nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MEHMET AKARCA KİMDİR?

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 21.01.1963 tarihinde Şirvan'da dünyaya geldi. Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır. İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

18.01.2010 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21.10.2013 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 18.05.2015 tarihinde birinci kez, 21.05.2019 tarihinde ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24.03.2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

YARGITAY SEÇİM SÜRECİ

Mehmet Akarca Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

İlk turda alınan oylar;

Yargıtay Başkanı Akarca: 88

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. turda alınan oylar;

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 94

Yargıtay Başkanı Akarca: 82

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 74

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 46

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 36