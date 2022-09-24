Yargı yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Yargı son bölüm fragmanı izle! Yargı 36. Bölüm yeni fragmanı Full HD izle! Yargı 36. Bölüm 2. fragman İZLE!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Yargı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken Yargı dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin sevenleri yeni bölüm fragman yayınladı mı diye araştırıyor. Peki, Yargı yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Yargı son bölüm fragmanı izle! Yargı 36. Bölüm yeni fragmanı Full HD izle! Yargı 36. Bölüm 2. fragman izle!

YARGI YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Yargı 36. bölüm ikinci fragmanı 23 eylül tarihinde izleyicileri ile buluştu.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.