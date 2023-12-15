1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi'de sorun mu var? sorularının yanıtı aranıyor. Peki, Yapı Kredi'de sorun mu var? Yapı Kredi çöktü mü? 15 Aralık Yapı Kredi neden açılmıyor, yüklenmiyor?

Yapı Kredi'de sorun mu var? Yapı Kredi çöktü mü? 15 Aralık Yapı Kredi neden açılmıyor, yüklenmiyor?

Yapı Kredi'de sorun mu var? Sorusu, 15 Aralık Yapı Kredi hakkında araştırılan konular arasında üst sıralarda yer alıyor. Uygulama üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, bir sorun olup, olmadığını sorgulatıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi'de sorun mu var? Yapı Kredi çöktü mü? 15 Aralık Yapı Kredi neden açılmıyor, yüklenmiyor?

YAPI KREDİ'DE SORUN MU VAR?

Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşayan bazı kullanıcılar var. Uygulamada bazı teknik problemler olabileceği tahmin ediliyor. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YAPI KREDİ KURUMSAL INTERNET BANKACILIĞI İLETİŞİM

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