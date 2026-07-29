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Yapay zekâ coşkusu yerini paniğe bıraktı: Çip devlerinden 1,3 trilyon dolar silindi

Yapay zekâ coşkusu yerini paniğe bıraktı: Çip devlerinden 1,3 trilyon dolar silindi
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Yapay zekâ yatırımlarına yönelik iyimserliğin zayıflaması, küresel çip hisselerinde sert satışları beraberinde getirdi. Sadece birkaç gün içinde sektörün en değerli şirketleri toplam 1,3 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybetti.

Küresel piyasalarda yapay zekâ odaklı teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı büyüyor. Haftanın ilk işlem gününden bu yana dünyanın en büyük çip üreticilerinde yaşanan değer kaybı 1,3 trilyon doları aşarken, yatırımcılar yapay zekâ yatırımlarının beklenenden daha erken yavaşlayabileceği endişesiyle hisselerden çıkış yapıyor.

Yapay zekâ hisselerinde sert satış dalgası

Küresel piyasalarda yapay zekâ odaklı teknoloji hisselerine yönelik satış baskısı büyüyor. Haftanın ilk işlem gününden bu yana dünyanın en büyük çip üreticilerinde yaşanan değer kaybı 1,3 trilyon doları aşarken, yatırımcılar yapay zekâ yatırımlarının beklenenden daha erken yavaşlayabileceği endişesiyle hisselerden çıkış yapıyor.

Satışların merkezinde yer alan Nvidia, cuma günkü kapanıştan bu yana yaklaşık 238 milyar dolar piyasa değeri kaybetti. Bellek çipi üreticileri SK Hynix, Samsung Electronics ve Micron da sırasıyla yaklaşık 176 milyar dolar, 173 milyar dolar ve 113 milyar dolar değer kaybı yaşadı.

Bunun yanı sıra AMD yaklaşık 110 milyar dolar, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC ise 119 milyar dolar piyasa değerini yitirdi.

Yatırımcılar beklentilerini yeniden gözden geçiriyor

Son iki yılda yapay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla çip şirketleri borsaların en gözde hisseleri arasında yer almıştı. Ancak son satış dalgası, yatırımcıların sektöre ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmeye başladığını gösteriyor.

Piyasa uzmanlarına göre yaşanan düşüşün temel nedeni şirketlerin finansal performansındaki bozulmadan çok yatırımcı güvenindeki zayıflama. Yapay zekâ şirketlerinin yüksek değerlemelerinin gelecekte elde edilmesi beklenen gelirler üzerine kurulu olması, piyasalardaki en küçük güven kaybının bile hisselerde sert dalgalanmalara yol açmasına neden oluyor.

Analistler ayrıca, yapay zekâ altyapısına yönelik milyarlarca dolarlık yatırımların zirveye beklenenden daha erken ulaşabileceği yönündeki endişelerin de satışları hızlandırdığına dikkat çekiyor. Bunun yanında Çinli şirketlerin artan rekabeti de yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Buna karşın birçok uzman, yaşanan geri çekilmeyi yapay zekâ talebinin zayıflaması olarak değil, güçlü yükselişin ardından piyasa beklentilerinin yeniden fiyatlanması şeklinde değerlendiriyor.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
Haberler.com
Haberler.com
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