YAN ODA DİZİSİ NE ZAMAN? Yan Oda dizisinin oyuncuları kim? Dizinin konusu ne?

Star TV ekranlarında yayınlanması beklenen Yan Oda dizisi için nefesler tutuldu. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, iki farklı ailenin aynı çatı altında buluşmasını konu alacak olan Yan Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu. Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un başrol üstlendiği dizi, şimdiden meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Peki YAN ODA HANGİ GÜN? Yan Oda'nın konusu ne? Yan Oda dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YAN ODA İLK GÜN NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği ve senaryosu Yalı Çapkını'nın usta kalemi Mehmet Barış Günger'in yazdığı Yan Oda dizisi için nefesler tutuldu. Güçlü oyuncu kadrosuyla sosyal medyada büyük ilgi toplayan Yan Oda, 6 Mart Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

YAN ODA KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Ünlü bir program sunucusuyken kariyeri düşüşe geçen Sevgi Ersoy (Şevval Sam), ülkenin önde gelen iş insanlarından Fikret Alabey'le (Caner Cindoruk) ani bir şekilde evlenir. Bu beklenmedik evlilik herkeste bir şok etkisi yaratır. Daha önce Sevgi'nin de Fikret'in de başlarından mutsuz birer evlilik geçmiştir. Artık ikinci baharlarını yaşamak isteyen ikilinin bu hayallerine kavuşması hiç de kolay olmayacaktır. Çünkü ikisinin evlenmesi, birbirinden çok farklı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Birbirine taban tabana zıt bu iki ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlaması, Sevgi ve Fikret'in beklediğinden daha büyük sorunlar yaratacak, başta bu evliliğe büyük tepki gösteren anneleri olmak üzere tüm aile fertlerinin hayatlarını değiştirecektir. En çok da birbirlerinin yan odalarında yaşamak zorunda kalan çocukları; Taylan (Onur Seyit Yaran) ve Şelale'nin (Derya Pınar Ak)

OYUNCULAR

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Bülent Polat, Nezaket Erden, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş, Derya Karadaş, Melek Baykal