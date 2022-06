Yalnız Kurt'un Fettah Dahhak'ı Can Sertaç Adalıer kimdir, kaç yaşında? Can Sertaç Adalıer nereli? - Haberler

ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 28 Ocak akşamı izleyicilerle buluştu. Dizide Fettah Dahhak karakteri dikkat çekti. Vatandaşlar Fettah Dahhak kimdir? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Yalnız Kurt Fettah Dahhak kimdir? Can Sertaç Adalıer kimdir, kaç yaşında? Can Sertaç Adalıer nereli? Can Sertaç Adalıer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

CAN SERTAÇ ADALIER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Can Sertaç Adalıer, Ekim 1990'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesir Bandırmalı olan oyuncu, çocukluk yıllarından itibaren müzik ve sahne sanatlarıyla iç içe yetişmiştir. Üniversite eğitimi aldığı dönemde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde, oyunlar ve performatif çalışmalar yapmıştır.

2012 yılından günümüze kadar birçok sinema, reklam ve dizide yer almıştır. Can Sertaç Adalıer rol aldığı dizi ve filmler;

2009 – Ay Lav Yu (Sinema Filmi)

2011 – Derin Sular (Dizi)

2011 – Entelköy Efeköy'e Karşı (Sinema Filmi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Dizi)

2017 – Deli Gönül (Dizisi)

