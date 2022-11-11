Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizideki tüm oyuncuların isimleri ve yaşları merak edildi. Peki, Yalı Çapkını oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm kadro...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını oyuncuları kimlerdir? Yalı Çapkını oyuncuları ve yaşları! Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Yalı Çapkını başrolde kim var? Yalı Çapkını oyuncularının isimleri neler?

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

YALI ÇAPKINI FERİT KİMDİR?

Ferit - Mert Ramazan Demir: Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

YALI ÇAPKINI SEYRAN KİMDİR?

Seyran - Afra Saraçoğlu: Kazım ve Esme'nin küçük kızı. Ablası gibi Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. En az ablası kadar güzel ve eğitimlidir. Okuyup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kurar.Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldiğinde de hırçınlaşabilen bir kızdır. İnatçılığı ve azmiyle kendi hayatının kontrolünü eline almak için mücadele etmekten asla vazgeçmez.

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA KİMDİR?

Halis Ağa - Çetin Tekindor: Korhan ailesinin reisi. Ferit'in dedesi. Ülkenin en iyi sadekar ustalarından biriyken, yaşlılığın getirdiği hastalıklar sebebiyle geriye çekilmiş ve işleri oğlu Orhan'a devretmiştir. Yine de hala tüm önemli kararları Halis Ağa vermektedir. Otoriter, kuralcı, sert mizaçlı bir adamdır. Bir taraftan odasında mücevher işlemeye çalışarak kendi bedenine meydan okurken, tuttuğu günlüklerle de yaşadığı iç hesaplaşmaları ortaya serer.

YALI ÇAPKINI ORHAN KİMDİR?

Orhan - Emre Altuğ: Halis Ağa'nın oğlu. Ferit ve Fuat'ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağa'nın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa'ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün'le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.

YALI ÇAPKINI ABİDİN KİMDİR?

Abidin - Ersin Arıcı: Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'agelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.