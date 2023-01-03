Star TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Yalı Çapkını'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Dizi hakkında izleyiciler, Yalı Çapkını fragmanı bu akşam var mı? 3-4 Ocak Yalı Çapkını fragmanı hangi gün yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı bugün mü yarın mı? Salı mı Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Konu hakkında resmi paylaşım geldi. Peki, Yalı Çapkını fragman yarın mı çıkacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını fragman ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır. Yalı Çapkını fragmanı bu akşam var mı? 3-4 Ocak Yalı Çapkını fragmanı hangi gün yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı bugün mü yarın mı? Salı mı Çarşamba mı?

YALI ÇAPKINI FRAGMANI BU AKŞAM MI YARIN AKŞAM MI ÇIKAR?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanları genellikle Salı veya Çarşamba akşamları çıkıyor. Twitter'dan yapılan duyuruya göre yeni bölüm tanıtını yarın yayınlanacak.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#YalıÇapkını yeni bölüm tanıtımı yarın akşam yayında! @startv"

Buna göre dizinin yeni bölüm fragmanı 4 Ocak Çarşamba 2023 tarihinde yayınlanacaktır.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI?

Dizinin bu hafta yeni bölümünün olması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer