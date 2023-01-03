Yalı Çapkını fragmanı bu akşam var mı? 3-4 Ocak Yalı Çapkını fragmanı hangi gün yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı bugün mü yarın mı? Salı mı Çarşamba
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Star TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Yalı Çapkını'nın 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Dizi hakkında izleyiciler, Yalı Çapkını fragmanı bu akşam var mı? 3-4 Ocak Yalı Çapkını fragmanı hangi gün yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı bugün mü yarın mı? Salı mı Çarşamba mı? araştırması yapıyor. Konu hakkında resmi paylaşım geldi. Peki, Yalı Çapkını fragman yarın mı çıkacak? İşte detaylar...
Yalı Çapkını fragman ne zaman çıkacak? Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır. Yalı Çapkını fragmanı bu akşam var mı? 3-4 Ocak Yalı Çapkını fragmanı hangi gün yayınlanır? Yalı Çapkını fragmanı bugün mü yarın mı? Salı mı Çarşamba mı?
Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanları genellikle Salı veya Çarşamba akşamları çıkıyor. Twitter'dan yapılan duyuruya göre yeni bölüm tanıtını yarın yayınlanacak.
Twitter paylaşımı şöyle:
"#YalıÇapkını yeni bölüm tanıtımı yarın akşam yayında! @startv"
Buna göre dizinin yeni bölüm fragmanı 4 Ocak Çarşamba 2023 tarihinde yayınlanacaktır.
Dizinin bu hafta yeni bölümünün olması bekleniyor.
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alacak olan Star'ın yeni dizisi " Yalı Çapkını" çok yakında ekranlara gelecek.
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer
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