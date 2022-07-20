Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün hamile mi? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün hayatı ve biyografisi ne?

Cemal Hünal senaryo gereği beraber ağır darp sahneleri çekeceği Ün için "Hamile bir kadınla o sahnelerde oynamam riskli olur" diyerek Ün ile oynamak istemediğini belirtti. Yaşanan sıkıntının ardından filmin sete çıkış tarihi ertelenirken başrol oyuncusunun değiştirilmesine karar verildi. Başrol arayışının ardından Yağmur Ün'ün yerine Bahar Şahin'le anlaşıldı. Peki, Yağmur Ün kimdir? Yağmur Ün hamile mi? Yağmur Ün kaç yaşında, nereli? Yağmur Ün hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YAĞMUR ÜN KİMDİR?

4 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yağmur Ün, çok ufak yaşlarda kamera karşısına geçmeye başladı. Ardından pek çok dizide yer alarak kariyerinde yavaş yavaş tırmanışa geçti. Çocukluğundan bu yana kamera karşısına olan Yağmur Ün, 2004'te Haziran Gecesi isimli dizide Havin karakterinin çocukluğunu canlandırdı. Ardından birkaç seslendirme projesinde yer aldı. 2010'da Elde Var Hayat isimli dizide canlandırdığı İlkay karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.

2011'de Alemin Kıralı isimli dizide Ahsen karakterini oynadı. Bu rol birçok kişinin kendisini Alemin Kralı Ahsen olarak tanımasını sağladı. Dizi, kayınpederinin son arzusunu yerine getiren Aslan isimli bir adamın, kayınvalidesi ve baldızlarıyla aynı evde yaşamasını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Oya Başar, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez, Ececan Gümeci, Evrim Akın ve Metin Yıldız yer aldı. Daha sonra ise Küçük Kıyamet isimli dizide yer aldı. Dizi, her bölümünde farklı olayları ve ibret verici hikayeleri anlatıyor.

Genç oyuncu 2014'te ise Hıyanet Sarmalı isimli dizide Zühre karakterini canlandırdı. Dizi, küçük ama mutlu bir ailenin dağılmasını ve birbirlerinden ayrı düşen üç kardeşin yaşadığı dramı anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Gülçin Hatıhan, Emre Taşkıran, Cem Uçan ve Ali Başar yer aldı. Daha sonra ise Sungurlar isimli dizide Elif karakterini canlandırdı. Dizi, Güneydoğu'da ülkesini korumak için görevlendirilen özel bir ekibin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Mert Kılıç, Ertuğrul Şakar, Mehmet Küçük, Bora Karakul ve Dilara Büyükbayraktar yer aldı.

Yağmur Ün daha sonra Yetim Gönüller isimli dizide Asya karakterini canlandırdı. Dizi, kimsesiz bir kız olan Asya'nı yolunun Üsteğmen Kerem'le kesişmesini ve sonrasında yaşanan olanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Yağmur Ün, Gürkan Günal, Semanur Uçar ve İstemihan Tun yer aldı.

YAĞMUR ÜN DİZİLERİ

1999-Fanatik

2002-Zerda

2004-Ah Be İstanbul

2004-Haziran Gecesi

2004-Hızlı Adımlar

2010-Elde Var Hayat

2011-2013-Alemin Kıralı

2013-Nerde O Yeminler

2014-Hıyanet Sarmalı

2014-Sungurlar

2014-Yetim Gönüller

2015-2016-Kırgın Çiçekler

2017-2019-Söz

2020-Kalk Gidelim

YAĞMUR ÜN FİLMLERİ

2005-Medine

2017-Göçebe

2017-Keloğlan

2020-Soygun Oyunu: Büyük Vurgun