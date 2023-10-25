WP durumunu SS alınca bildirim gider mi? Sorusu, WhatsApp durumunun Ekran görüntüsü alınmasının durumunda, durum sahibine bildirim gidip, gitmeyeceğini merak etmekte olan kullanıcılar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Sürekli yeni ve farklı güncellemeler alan WhatsApp'ın böyle bir özelliği var mı, yok mu sorgulatılmakta. Peki, WP durumunu SS alınca bildirim gider mi? WhatsApp durumunun Ekran görüntüsü (ScreenShot) alınca bildirim gönderilir mi?

WP DURUMUNU SS ALINCA BİLDİRİM GİDER Mİ?

WhatsApp durumunun ekran görüntüsü (ScreenShot) alınması durumunda, durum sahibine herhangi bir şekilde bildirim gönderilmez. Buna göre WhatsApp durumunun ekran görüntüsünü alma durumunda herhangi bir bildirilme işlemi gerçekleşmez. WhatsApp, ekran görüntüsü alındığında veya başkasının durumunu kaydettiğinizde bu eylemi kişilere bildirmez. Bu nedenle, WhatsApp durumlarının veya mesajlarının ekran görüntüsü alındığında dikkatli olmanız ve gizlilik konusunda saygılı olmanız önemlidir.