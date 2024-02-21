Wanda Nara ne paylaştı? Neden gündem oldu?

Wanda Nara ne paylaştı? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgili Wanda Nara, verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin model sevgilisi Wanda Nara çılgın pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

WANDA NARA NE PAYLAŞTI?

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki konularla gündemden düşmeyen Wanda Nara, son paylaştığı gönderiyle de adından söz ettirdi. Güzel modelin gönderisinin altına "Yenge ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.