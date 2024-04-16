Wanda Nara'dan Hamilelik İddialarına Yanıt: Ne Paylaştı?

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mario Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Wanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Peki, Wanda Nara hamile mi? Wanda Nara ne paylaştı?

WANDA NARA HAMİLE Mİ?

Yıldız futbolcunun eşi Nara, Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Sizinle paylaşmak istediğim bir şey var." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan konuyla birçok yorum geldi. Taraftarlar, "Yenge maç üstü ağzını hayra aç ya bak maç üstü diyorum ya" şeklinde meraklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

WANDA NARA NE PAYLAŞTI?

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın hayranlarının büyük bir kısmı da ünlü modelin hamile olduğu iddiası ortaya attı. Bu gelişmelerin ardından Nara'nın ise sosyal medya hesabından hangi konu hakkında açıklama yapacağı birçok kesim tarafından merak edilmeye başlandı.