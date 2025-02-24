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Volkan Demirel 3. çocuğuna ne isim verdi, kız mı erkek mi? Futbolcu Volkan Demirel'in kaç çocuğu var?

Volkan Demirel 3. çocuğuna ne isim verdi, kız mı erkek mi? Futbolcu Volkan Demirel'in kaç çocuğu var?
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Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel çifti, geçtiğimiz sene bebek beklediklerini duyurmuştu. Çift, sonunda büyük mutluluğa ulaştı. Geçtiğimiz akşam yeniden anne baba olmanın sevincini yaşayan Demirel çifti, minik bebeklerine verdikleri ismi ile dikkatleri üzerine topladı. Peki, Volkan Demirel 3. çocuğuna ne isim verdi, kız mı erkek mi? Futbolcu Volkan Demirel'in kaç çocuğu var? İşte, detaylar…

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel, yeniden anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini duyurmuş ve cinsiyet açıklamasını ekim ayında yapmıştı. Büyük bir heyecanla bebeklerini bekleyen Demirel çifti, geçtiğimiz akşam bebeklerini kucaklarına aldı. Yeni doğan bebeklerinin ismi ise kısa süre içerisinde gündem oldu. Peki, Volkan Demirel çocuğuna ne isim verdi? Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinin bebeğinin cinsiyeti ne? Volkan Demirel'in kaç çocuğu var? İşte, merak edilenler…

VOLKAN DEMİREL ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNA NE İSİM VERDİ, KIZ MI ERKEK Mİ?

Özel hayatlarına ilişkin yaptıkları açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Zeynep Sever ve Volkan Demirel çiftinin yeni doğan kızlarına "Yasmin" adını verdiği öğrenilirken çocuklarına Yasmin adını vererek, yine "Y" harfiyle başlayan isim geleneğini sürdürdüğü dikkatlerden kaçmadı. Doğum sonrası büyük bir mutluluk yaşayan çift, bebekleriyle ilgili henüz detaylı bir paylaşım yapmazken, ailelerine katılan yeni üye, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Volkan Demirel 3. çocuğuna ne isim verdi, kız mı erkek mi? Futbolcu Volkan Demirel'in kaç çocuğu var?Volkan Demirel ve ailesi

VOLKAN DEMİREL'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel ile birlikte üç çocuk sahibidir. Çiftin tüm çocukları kızdır. Çocuklarının isimleri ise Yade Demirel (2014 doğumlu), Yeda Demirel (2017 doğumlu), Yasmin Demirel'dir (2025 doğumlu).

Volkan Demirel ve eşi, çocuklarının isimlerinde "Y" harfi ile başlayan bir gelenek oluşturdu. Son olarak 2025 yılında dünyaya gelen üçüncü kızları Yasmin, aileye katılan en küçük üye oldu.

Volkan Demirel 3. çocuğuna ne isim verdi, kız mı erkek mi? Futbolcu Volkan Demirel'in kaç çocuğu var?Volkan Demirel'in kızları

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