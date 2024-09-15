Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında önemli bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Edin Visca, maçın belirleyici anlarından birinde kırmızı kart gördü. Bu durum, futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği bir konu haline geldi. Visca'nın neden kırmızı kart gördüğü, maçın önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor. Peki, Visca neden kırmızı kart gördü? Visca'nın kart gördüğü pozisyon!

VISCA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu. Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KIRMIZI KART

Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor, maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Bu durum, Trabzonspor'un oyun stratejisini ve maçtaki performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Visca'nın pozisyon anı ve kırmızı kartla ilgili detaylar, hem maçın sonucunu hem de Trabzonspor'un bundan sonraki hamlelerini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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