Üye Girişi
Haberler

Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor- Beşiktaş maçında Visca'nın kırmızı kart görmesinin sebebi merak konusu oldu. Visca'nın bu kartı almasına neden olan pozisyon detayları ve olayın perde arkası futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında önemli bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Edin Visca, maçın belirleyici anlarından birinde kırmızı kart gördü. Bu durum, futbolseverlerin büyük bir merakla takip ettiği bir konu haline geldi. Visca'nın neden kırmızı kart gördüğü, maçın önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor. Peki, Visca neden kırmızı kart gördü? Visca'nın kart gördüğü pozisyon!

VISCA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı. Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu. Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE KIRMIZI KART

Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor, maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Bu durum, Trabzonspor'un oyun stratejisini ve maçtaki performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Visca'nın pozisyon anı ve kırmızı kartla ilgili detaylar, hem maçın sonucunu hem de Trabzonspor'un bundan sonraki hamlelerini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS CANLI İZLEME LİNKİ

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Trabzonspor Soğuk Haber Edin Visca Beşiktaş 3-sayfa Futbol Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga) FENERBAHÇE MAÇI! Fenerbahçe ilk 11'i! Bein Sports 1 canlı izleme linki
title