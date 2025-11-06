UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ederken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu hafta deplasmanda karşılaşacağı rakibi Viktoria Plzen futbolseverlerin gündemine oturdu. Taraftarlar, "Viktoria Plzen hangi ülkenin takımı, nerenin takımı, ligde kaçıncı sırada ve takım değeri ne kadar?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, Viktoria Plzen hangi ülkenin, nerenin takımı? Viktoria Plzen ligde kaçıncı sırada? Viktoria Plzen takım değeri haberimizde!

VİKTORİA PLZEN HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Viktoria Plzen, Orta Avrupa'nın futbol geleneği güçlü ülkelerinden biri olan Çekya'nın takımıdır. 1911 yılında kurulan kulüp, ülkenin batısında yer alan Plzen (Pilsen) şehrinde doğmuştur. Kırmızı ve mavi renkleriyle tanınan Viktoria Plzen, yıllar içinde Çek futbolunun en başarılı kulüplerinden biri haline gelmiştir.

Takım, iç saha maçlarını 11.722 seyirci kapasiteli Doosan Arena'da oynamaktadır. Modern stat atmosferi, kulübün hem yerel taraftarına hem de Avrupa kupalarındaki mücadelelerine büyük bir destek sunmaktadır. Viktoria Plzen, futbol anlayışıyla Çek futbolunun disiplinli ve mücadeleci kimliğini en iyi yansıtan temsilcilerden biridir.

VİKTORİA PLZEN NERENİN TAKIMI?

Viktoria Plzen, Çekya'nın batısında bulunan Plzen şehrinin takımıdır. Plzen şehri, ülkenin en önemli sanayi ve kültür merkezlerinden biri olmasının yanı sıra dünyaca ünlü Pilsner birasının da doğduğu yerdir. Futbol kulübü, bu köklü kentin simgelerinden biri haline gelmiştir.

Plzen halkı için Viktoria Plzen yalnızca bir futbol takımı değil, aynı zamanda şehrin kimliğini temsil eden bir gurur kaynağıdır. Taraftarlar, kırmızı-mavi renklere büyük bir tutkuyla bağlıdır ve Doosan Arena'daki maç günleri adeta bir bayram havasında geçer.

Kulüp, tarih boyunca istikrarlı bir yapı sergilemiş ve özellikle son on yılda Çek futbolunun zirvesine yerleşmiştir. Altı kez Çekya 1. Ligi şampiyonu olan Viktoria Plzen, iç sahadaki güçlü performansıyla dikkat çekmektedir.

VİKTORİA PLZEN LİGDE KAÇINCI SIRADA?

2025 sezonu itibarıyla Viktoria Plzen, Çekya 1. Ligi'nde (Chance Liga) istikrarlı performansını sürdürmektedir. Oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Plzen, 25 puanla ligde 4. sırada yer almaktadır.

Takım, ligin güçlü ekiplerinden Sparta Prag, Slavia Prag ve Jablonec ile zirve mücadelesi vermektedir. Ligdeki sıralama şu şekildedir:

Sparta Prag – 27 puan

Slavia Prag – 26 puan

Jablonec – 25 puan

Viktoria Plzen – 19 puan

Viktoria Plzen, özellikle deplasman maçlarında elde ettiği kritik galibiyetlerle yarışın içinde kalmayı başarmıştır. Ayrıca Avrupa arenasında da dikkat çekici bir performans sergilemektedir. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan takım, grubunda 7 puanla 5. sırada bulunmaktadır.

Son dönemdeki istatistiklere bakıldığında, takımın form grafiği oldukça yüksektir. Son 10 resmi maçta sadece bir kez mağlup olan Viktoria Plzen, 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiştir. Bu performans, Çek futbolunda yeniden zirveye oynayan bir ekip olduklarını göstermektedir.

VİKTORİA PLZEN TAKIM DEĞERİ NE KADAR?

Viktoria Plzen'in güncel piyasa değeri yaklaşık 52 milyon Euro civarındadır. Bu değer, kulübün kadrosundaki futbolcuların toplam tahmini piyasa değerine dayanmaktadır.

Takımın en değerli oyuncuları arasında genç orta saha yetenekleri, deneyimli savunmacılar ve etkili hücum hattı oyuncuları yer almaktadır. Avrupa ortalamasına göre değerlendirildiğinde Viktoria Plzen, Çek Ligi'nin en yüksek kadro değerine sahip takımlarından biridir.