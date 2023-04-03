Valencia kaç penaltı golü attı? Bu sezon Valencia kaç penaltı attı?
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda 41. dakikada penaltı golüyle Fenerbahçe'yi öne geçiren Enner Valencia, 53'te penaltı kaçırdı. Bunun üzerine ise Valencia kaç penaltı golü attı? Bu sezon Valencia kaç penaltı attı? soruları aratıldı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Enner Valencia, 53. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Mert'in tuttuğu köşeye çok zayıf bir vuruş yapan Valencia, topu auta gönderdi. Futbolseverler ise arama motorlarında Valencia kaç penaltı golü attı? Bu sezon Valencia kaç penaltı attı? sorularını araştırdı.
VALENCİA KAÇ PENAŞTI GOLÜ ATTI?
Enner Valencia, bu sezonda 15 penaltı golü attı. Dün akşam oynanan Beşiktaş maçındaki penaltı golü ile sayıyı 16'ya yükseltti.