Valencia kaç penaltı golü attı? Bu sezon Valencia kaç penaltı attı?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda 41. dakikada penaltı golüyle Fenerbahçe'yi öne geçiren Enner Valencia, 53'te penaltı kaçırdı. Bunun üzerine ise Valencia kaç penaltı golü attı? Bu sezon Valencia kaç penaltı attı? soruları aratıldı.