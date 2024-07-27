Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı ne? Olay ne, ne oldu?

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nın 33'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 102 sporcuyla katılan Türk milli takımımız da Sen Nehri'nden geçiş yaptı.

OLİMPİYATLAR İÇİN HAZIRLANAN KIYAFETLER BEĞENİLMEDİ

Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ünlü moda markası Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin üzerinde görülen kıyafetler sosyal medyada eleştirilere neden oldu.