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Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı ne? Olay ne, ne oldu?

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcular için tasarlanan kıyafetler tepkileri de beraberinde getirdi. Ünlü moda markası Vako'nun tasarladığı kıyafetlere, "Pijamaya benziyor" eleştirileri yapıldı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nın 33'üncüsü Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. 102 sporcuyla katılan Türk milli takımımız da Sen Nehri'nden geçiş yaptı.

OLİMPİYATLAR İÇİN HAZIRLANAN KIYAFETLER BEĞENİLMEDİ

Milli takımımızın açılışta giyeceği kıyafetlerin tasarımını ünlü moda markası Vakko yaptı. İlk olarak milli sporcularımız Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli'nin üzerinde görülen kıyafetler sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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