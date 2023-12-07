VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI: Vakıflar Genel Müdürlüğü personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere 186 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne mülakat yapılmadan 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi, 73 destek personeli olmak üzere toplamda 186 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel başvurusu nereden, nasıl yapılır?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvurular, 7-14 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarına, aranan niteliklere, sözlü sınav tarihine, saati ve yeri ile ilgili detaylı bilgilere kurumun "www.vgm.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca aşağıda yer almakta olan bağlantıya tıklayarak da Vakıflar Genel Müdürlüğü personel başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BAŞVURU EKRANI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kurum çeşitli illerde görevlendirmek üzere sözlü sınavla 26 sosyal çalışmacı, 87 koruma ve güvenlik görevlisi ile sözlü sınav yapılmaksızın 73 destek personeli istihdam edecek.