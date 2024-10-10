Uşakspor ile Bursaspor arasındaki heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için büyük bir fırsat sunuldu. Özellikle iki takımın mücadelesini yakından takip etmek isteyen taraftarlar, maçı HD kalitesinde, şifresiz ve kesintisiz olarak izleyebilecekler. Canlı yayın linki futbol severlerin hizmetine sunulurken, karşılaşmanın her anını kaçırmadan izlemek mümkün olacak. Uşakspor- Bursaspor maçı canlı izle! UŞAKSPOR- BURSASPOR HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki

UŞAKSPOR- BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Uşakspor ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi Bursaspor karşısında galibiyet ararken, Bursaspor da deplasmanda 3 puan almak için sahaya çıkacak. Taraftarlar, takımlarını desteklerken canlı yayın sayesinde sahadaki mücadeleyi anbean takip edebilecekler.

UŞAKSPOR- BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Uşakspor- Bursaspor mücadelesi 10 Ekim Perşembe günü saat 15:00'da başlayacak.

UŞAKSPOR- BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Uşakspor- Bursaspor mücadelesi A Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A

Frekans: 12209 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Hızı: 30000

FEC: 5/6

D-Smart

Kanal Numarası: 60

Tivibu

Kanal Numarası: 86

Türksat Cable TV

Kanal Numarası: 75

A SPOR CANLI İZLE

A Spor'un canlı yayınını izlemek için kanalın web sitesindeki "Canlı İzle" bölümüne gidebilir veya uydu yayın sağlayıcınız üzerinden A Spor kanalını izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bazı dijital platformlar ve uygulamalar üzerinden de A Spor'un canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.