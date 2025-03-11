Ufuk Sarıca neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Ufuk Sarıca'nın hastaneye kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Karşıyaka Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan deneyimli antrenör, hakkında çıkan haberlerin ardından hastaneye kaldırılma nedeni ile büyük merak uyandırdı. Peki, Ufuk Sarıca'nın sağlık durumu nasıl? Ufuk Sarıca neden hastaneye kaldırıldı? İşte tüm detaylar…

UFUK SARIÇA NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Başarılı antrenör Ufuk Sarıca'nın, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarıca, doktorların hızlı müdahalesi sayesinde kritik durumu atlattı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ufuk Sarıca

Konuya ilişkin Ufuk Sarıca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İşte deneyimli antrenörün yaptığı o açıklama…

"Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversite Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi

Değerli Doktorları ve Sağlık Personeli;

Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 08.03.2025 günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi.

Beyinde damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.

Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversite Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu an sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım.

Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum.

İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık..."

Ufuk Sarıca'nın hayranları ve spor camiası sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.