UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye Milli Takımı'nın güncel puan durumu ve sıralaması, futbolseverler arasında büyük merak konusu haline geldi. UEFA'nın prestijli turnuvalarından biri olan Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin aldığı sonuçlar, turnuvadaki genel konumunu ve gelecekteki olası başarılarını doğrudan etkileyecek. Özellikle her maçın ardından Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu, topladığı puanlar ve grubundaki rakiplerle arasındaki fark futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada,kaç puan? UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu!

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Uluslar Ligi'nde Türkiye, 4 puanda bulunurken averaj ile Galler'in önünde lider durumda bulunuyor. Uluslar B Ligi 4. Grup güncel puan durumu şu şekilde;

1-TÜRKİYE 4 Puan

2- GALLER 4 Puan

3- İZLANDA 3 Puan

4- KARADAĞ 0 Puan

İlgili Haberler

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye -Karadağ karşılaşması 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.