Üye Girişi
Haberler

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye'nin güncel puan durumu ve sıralaması merak konusu oldu. Türkiye'nin alacağı sonuçlar, turnuvadaki konumunu belirleyecek. Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu ve kaç puan topladığı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye Milli Takımı'nın güncel puan durumu ve sıralaması, futbolseverler arasında büyük merak konusu haline geldi. UEFA'nın prestijli turnuvalarından biri olan Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin aldığı sonuçlar, turnuvadaki genel konumunu ve gelecekteki olası başarılarını doğrudan etkileyecek. Özellikle her maçın ardından Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu, topladığı puanlar ve grubundaki rakiplerle arasındaki fark futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada,kaç puan? UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu!

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Uluslar Ligi'nde Türkiye, 4 puanda bulunurken averaj ile Galler'in önünde lider durumda bulunuyor. Uluslar B Ligi 4. Grup güncel puan durumu şu şekilde;

1-TÜRKİYE 4 Puan

2- GALLER 4 Puan

3- İZLANDA 3 Puan

4- KARADAĞ 0 Puan

İlgili Haberler
Türkiye Karadağ muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'iTürkiye Karadağ muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i

UEFA Uluslar Ligi Türkiye puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada, kaç puan?

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye -Karadağ karşılaşması 11 Ekim cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

TÜRKİYE- KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi Soğuk Haber Milli Takım Puan Durumu Türkiye Karadağ Futbol Spor

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 150 bin TL'lik ödülü kim kazandı? Köfteci Yusuf'un sahibi ne dedi? Yusuf Akkaş'ın açıklaması nedir? MEMUR ZAMMI NE OLACAK? Memur zammı yüzde kaç olur? Memurlar enflasyon farkı alacak mı? Murat Ülker kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Ülker serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.