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UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel haliyle paylaşıldı. Türkiye 33,600 puanla 9. sırada yer alıyordu. Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İşte takımlarımızın son maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

Uefa Ülke Puanı Sıralaması güncel haliyle paylaşıldı. Türkiye 33,600 puanla 9. sırada yer alıyordu. Peki, Uefa Ülke Puanı Sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İşte takımlarımızın son maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 - İngiltere: 89,160

2 - İtalya: 79,106

3 - İspanya: 73,989

4 - Almanya: 71,660

5 - Fransa: 57,736

6 - Hollanda: 53,900

7 - Portekiz: 48,416

8 - Belçika: 42,400

9 - Türkiye: 33,600

10 - Çekya: 33,550

11 - İsrail: 28,750

12 - Avusturya: 28,000

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 33.600 puanla 9. sırada yer almaktadır.

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

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