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UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Şampiyonlar ligi özetleri

UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Şampiyonlar ligi özetleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, 2025 sezonunda da heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu. Grup aşamasından itibaren büyük rekabete sahne olan maçların sonuçları kısa süre içerisinde Google'da en çok aratılanlara girdi. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları nasıl? Şampiyonlar Ligi sıralamasında 1. kim? İşte, detaylar…

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği2025 Uefa Şampiyonlar Ligi, 29 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen maçlar ile nefes kesti. Yıldız futbolcuların parladığı, sürpriz sonuçların yaşandığı bu sezonda, çeyrek final ve yarı final mücadeleleri kısa süre içerisinde büyük merak uyandırdı. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları nasıl oldu, son durum ne? İşte, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları ve özetleri…

2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE OLDU?

Dikkatle takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven, Liverpool karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir zafer elde etti. Bayern Münih, Slovan Bratislava'yı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Borussia Dortmund da Şahtar Donetsk karşısında 3-1'lik skorla üstünlük sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Şampiyonlar ligi özetleriŞampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen, Sparta Prag'ı 2-0'lık net bir skorla geçerken, Girona deplasmanda Arsenal'e 2-1 mağlup oldu. Barcelona, Atalanta ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaşırken, Brest evinde Real Madrid karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Şampiyonlar ligi özetleriUEFA Şampiyonlar Ligi

2025 UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI! (29 OCAK)

  • PSV Eindhoven 3-2 Liverpool
  • Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava
  • Borussia Dortmund 3-1 Şahtar Donetsk
  • Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag
  • Girona 1-2 Arsenal
  • Barcelona 2-2 Atalanta
  • Brest 0-3 Real Madrid
  • Manchester City 3-1 Club Brugge
  • Young Boys 0-1 Kızılyıldız
  • Lille 6-1 Feyenoord
  • Juventus 0-2 Benfica
  • Aston Villa 4-2 Celtic
  • Dinamo Zagreb 2-1 Milan
  • İnter 3-0 Monaco
  • Sturm Graz 1-0 RB Leipzig
  • RB Salzburg 1-4 Atletico Madrid
  • Sporting Lizbon 1-1 Bologna
  • Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Şampiyonlar ligi özetleriUEFA Avrupa Ligi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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