UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları 2025! Şampiyonlar ligi özetleri

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği2025 Uefa Şampiyonlar Ligi, 29 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen maçlar ile nefes kesti. Yıldız futbolcuların parladığı, sürpriz sonuçların yaşandığı bu sezonda, çeyrek final ve yarı final mücadeleleri kısa süre içerisinde büyük merak uyandırdı. Peki, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları nasıl oldu, son durum ne? İşte, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları ve özetleri…

2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE OLDU?

Dikkatle takip edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven, Liverpool karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir zafer elde etti. Bayern Münih, Slovan Bratislava'yı 3-1'lik skorla mağlup ederken, Borussia Dortmund da Şahtar Donetsk karşısında 3-1'lik skorla üstünlük sağladı.

Şampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen, Sparta Prag'ı 2-0'lık net bir skorla geçerken, Girona deplasmanda Arsenal'e 2-1 mağlup oldu. Barcelona, Atalanta ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaşırken, Brest evinde Real Madrid karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi

2025 UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI! (29 OCAK)

PSV Eindhoven 3-2 Liverpool

Bayern Münih 3-1 Slovan Bratislava

Borussia Dortmund 3-1 Şahtar Donetsk

Bayer Leverkusen 2-0 Sparta Prag

Girona 1-2 Arsenal

Barcelona 2-2 Atalanta

Brest 0-3 Real Madrid

Manchester City 3-1 Club Brugge

Young Boys 0-1 Kızılyıldız

Lille 6-1 Feyenoord

Juventus 0-2 Benfica

Aston Villa 4-2 Celtic

Dinamo Zagreb 2-1 Milan

İnter 3-0 Monaco

Sturm Graz 1-0 RB Leipzig

RB Salzburg 1-4 Atletico Madrid

Sporting Lizbon 1-1 Bologna

Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain

UEFA Avrupa Ligi