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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ! Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kura çekimi ile devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu tamamlandı ve lig etabına yükselen takımlar ile kura torbaları netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Birçok kişi Şampiyonlar Ligi kura çekiminin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi torbaları 29 Ağustos Perşembe (bugün) netleştirildi. Kura çekimi ise saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT SPOR'da canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARINDA HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest

TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT SPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3-Spor kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

TRT Spor HD frekans sayıları:

Frekans : 11054

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 3/4

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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