Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, hangi takımlar arasında oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, hangi takımlar arasında oynanacak?

Gündem Haberleri

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım devam ederken, futbolseverler heyecanla beklenen maçın tarihini ve yerini merak ediyor. Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan final maçı, futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, hangi takımlar arasında oynanacak? İşte Şampiyonlar Ligi finalinin heyecan verici ayrıntıları...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak, hangi takımlar arasında oynanacak? sorularına yanıt aranıyor. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde heyecan dorukta! İşte final maçının tarihi, yeri ve mücadele edecek takımlar...

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir karşılaşmaya sahne olacak. İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, 10 Haziran Cumartesi günü final maçına ev sahipliği yapacak.

Bu yılki finalde, İtalyan devi Inter ve İngiliz gücü Manchester City takımları karşı karşıya gelecek. Her iki takım da turnuva boyunca üstün performans sergileyerek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak için sahada büyük bir mücadele verecekler.

Final maçının bilet fiyatları ise şu şekildedir:

Kategori 4: 70 Euro

Kategori 3: 180 Euro

Kategori 2: 490 Euro

Kategori 1: 690 Euro

Bilet fiyatları, futbolseverlere unutulmaz bir atmosferde bu büyük maçı izleme fırsatı sunuyor.

Futbol tutkunları, 10 Haziran'da İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İnter ile Manchester City arasındaki mücadele, futbol tarihine geçecek anlara sahne olacak.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title