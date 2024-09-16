UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ | UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu mu?
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin merakla beklenen maç takvimi sonunda açıklandı.
Uefa Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Futbolseverler, UEFA maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024-2025 sezonu, yeni formatıyla birlikte futbolseverler için daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor ve yeni format nasıl olacak? İşte detaylar...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
17 Eylül Salı
19.45 Young Boys - Aston Villa
19.45 Juventus - PSV Eindhoven
22.00 Milan - Liverpool
22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb
22.00 Real Madrid - Stuttgart
22.00 Sporting CP - Lille
18 Eylül Çarşamba
19.45 Sparta Prag - Salzburg
19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk
22.00 Celtic - Slovan Bratislava
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Manchester City - Inter
22.00 Paris Saint-Germain - Girona
19 Eylül Perşembe
19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
19.45 Kızılyıldız - Benfica
22.00 Monaco - Barcelona
22.00 Atalanta - Arsenal
22.00 Atletico Madrid - Leipzig
22.00 Brest- Sturm Graz