UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ | UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi belli oldu mu?

Uefa Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Futbolseverler, UEFA maçlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. 2024-2025 sezonu, yeni formatıyla birlikte futbolseverler için daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor ve yeni format nasıl olacak? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

17 Eylül Salı

19.45 Young Boys - Aston Villa

19.45 Juventus - PSV Eindhoven

22.00 Milan - Liverpool

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb

22.00 Real Madrid - Stuttgart

22.00 Sporting CP - Lille

18 Eylül Çarşamba

19.45 Sparta Prag - Salzburg

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk

22.00 Celtic - Slovan Bratislava

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Manchester City - Inter

22.00 Paris Saint-Germain - Girona

19 Eylül Perşembe

19.45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

19.45 Kızılyıldız - Benfica

22.00 Monaco - Barcelona

22.00 Atalanta - Arsenal

22.00 Atletico Madrid - Leipzig

22.00 Brest- Sturm Graz

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT NEDİR?

2024- 2025 sezonuyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir format değişikliği yapıldı. Yeni format, 36 takımlı tek bir lig sistemi ile oynanacak. Önceki sezonlardaki 32 takımlı ve sekiz grup formatı yerini, 36 takımın yer aldığı geniş bir lig formatına bırakıyor.