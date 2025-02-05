UEFA organizasyonlarında mücadele eden kulüpler için kadro bildirim süreci büyük önem taşır. 2024-2025 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlar, kadro listelerini belirlenen tarihlerde UEFA'ya iletmek zorundadır. UEFA kadro bildirim son gün ne zaman 2025?

KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH

UEFA'nın belirlediği takvime göre, kulüpler kadro listelerini 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmelidir.

Bu süre zarfında, takımlar en fazla üç yeni oyuncuyu kadrolarına dahil edebilirler.

TRANSFER DÖNEMİ VE KADRO PLANLAMASI

Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Bu durum, Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmalarını sürdürmeleri için fırsat tanırken, UEFA'ya bildirilecek kadroların planlamasında dikkatli olmalarını gerektiriyor.

YENİ TRANSFERLERİN AVRUPA'DA OYNAMA DURUMU

UEFA'nın düzenlemelerine göre, ara transfer döneminde takıma katılan oyuncular, ancak belirli şartlar altında Avrupa maçlarında forma giyebilirler. Takımlar, kadrolarına en fazla üç yeni oyuncu ekleyebilir ve bu oyuncuların isimlerini belirtilen süre içinde UEFA'ya bildirmelidir.

TEMSİLCİLERİMİZİN DURUMU

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni transferlerinden sadece üçünü UEFA listesine dahil edebilecekler. Her iki takım da Avrupa Ligi'nde oynayacakları ilk maçlarına 13 Şubat'ta çıkacak ve yeni transferlerini statü gereği oynatabilecekler.

UEFA kadro bildirim süreci, kulüplerin Avrupa arenasındaki başarıları için kritik bir öneme sahiptir. Belirlenen tarihlere ve kurallara uygun hareket eden takımlar, yeni transferlerinden en iyi şekilde faydalanarak Avrupa'da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir.