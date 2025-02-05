İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı

UEFA kadro bildirim son gün ne zaman 2025?

UEFA kadro bildirim son gün ne zaman 2025?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA organizasyonlarında mücadele eden kulüpler, 2024-2025 sezonunda kadro listelerini belirlenen tarihlerde UEFA'ya iletmek zorundadır. Bu süre zarfında, takımlar en fazla üç yeni oyuncuyu kadrolarına dahil edebilirler. Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Peki, UEFA kadro bildirim son gün ne zaman 2025?

UEFA organizasyonlarında mücadele eden kulüpler için kadro bildirim süreci büyük önem taşır. 2024-2025 sezonunda, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan takımlar, kadro listelerini belirlenen tarihlerde UEFA'ya iletmek zorundadır. UEFA kadro bildirim son gün ne zaman 2025?

KADRO BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH

UEFA'nın belirlediği takvime göre, kulüpler kadro listelerini 6 Şubat'ı 7 Şubat'a bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya bildirmelidir.

Bu süre zarfında, takımlar en fazla üç yeni oyuncuyu kadrolarına dahil edebilirler.

TRANSFER DÖNEMİ VE KADRO PLANLAMASI

Türkiye'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başladı ve 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

Bu durum, Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmalarını sürdürmeleri için fırsat tanırken, UEFA'ya bildirilecek kadroların planlamasında dikkatli olmalarını gerektiriyor.

YENİ TRANSFERLERİN AVRUPA'DA OYNAMA DURUMU

UEFA'nın düzenlemelerine göre, ara transfer döneminde takıma katılan oyuncular, ancak belirli şartlar altında Avrupa maçlarında forma giyebilirler. Takımlar, kadrolarına en fazla üç yeni oyuncu ekleyebilir ve bu oyuncuların isimlerini belirtilen süre içinde UEFA'ya bildirmelidir.

TEMSİLCİLERİMİZİN DURUMU

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni transferlerinden sadece üçünü UEFA listesine dahil edebilecekler. Her iki takım da Avrupa Ligi'nde oynayacakları ilk maçlarına 13 Şubat'ta çıkacak ve yeni transferlerini statü gereği oynatabilecekler.

UEFA kadro bildirim süreci, kulüplerin Avrupa arenasındaki başarıları için kritik bir öneme sahiptir. Belirlenen tarihlere ve kurallara uygun hareket eden takımlar, yeni transferlerinden en iyi şekilde faydalanarak Avrupa'da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflemektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
img

Okulda zehirlenme paniği! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
img

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.