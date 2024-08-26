UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçeli futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe doğrudan gruplardan katılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda eden sarı-lacivertliler, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne katılması durumunda 4. torbada yer alma ihtimali bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2024- 2025 sezonu kura çekimi tarihleri belli oldu. Buna göre, Avrupa Ligi kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi önemli takımlar yer alıyor.