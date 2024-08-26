UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kuram çekimi tarihi!
UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi tarihi ve saati merak ediliyor. Futbol severler, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımların karşılaşacağı rakipleri belirleyecek kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçeli futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'ne, Fenerbahçe doğrudan gruplardan katılacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?