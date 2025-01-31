UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları ile heyecan bu akşam sona eriyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu akşam oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanıyor. UEFA Avrupa Ligi GÜNCEL puan durumu (GS-FB-BJK) 30 Ocak Perşembe?

GALATASARAY'DA HEDEF İLK 8

UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak lig etabındaki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, son maçında Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalınca 9. sıraya gerilemişti. Play-off etabını garantileyen temsilcimiz, son maçında Ajax'a karşı deplasmanda kazanarak lig etabını ilk 8 içinde tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazandığı takdirde tek ihtimal dışında üst tura yükselecek. Lyon, Tottenham, Anderlecht ve Manchester United kazanıp; Bodo Glimt de temsilcimizden 2 gol daha fazla atarsa o zaman Cimbom'a galibiyet de yetmeyecek. Temsilcimizin beraberlikle bile ilk 8'e kalma şansı bulunuyor ancak bu ihtimal hiç de kolay değil. Son maçında, Galatasaray'ın da puan kaybettiği Rigas Skola'ya deplasmanda yenilen Ajax'ın ilk 8 şansı kalmadı. 10 puanlı Ajax, bu maçta kazanarak lig etabını daha iyi bir sıralamada bitirmeye ve play-off için kura avantajı kapmaya çalışacak. Yenilgi veya beraberlik halinde onlar için de hesaplar karışacak.

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Fenerbahçe, ilk 24'te yer alarak play-off turuna kalmak için Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında şu ana kadar 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan temsilcimiz 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu maçı kazanması halinde üst tura yükselmeyi garantileyecek. Beraberlik ihtimalinde ise diğer maçların sonuçları temsilcimizin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi durumunda da yine ilk 24'e kalma şansı bulunuyor. Lig etabında 10 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde 19. sırada yer alan Midtjylland'ın da ilk 8 şansı kalmadı. Onlar da kazanarak bir üst tura sıralama olarak avantajlı çıkmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF İÇİN SAHADA

Lig aşasında Fenerbahçe ile aynı puana (9) sahip olan bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, şu ana kadar 3 maçını kazanırken 4 de yenilgi almıştı. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Avrupa Ligi'ndeki son maçında Athletic Bilbao'yu 4-1'le geçen temsilcimiz tur umutlarını son maça taşımıştı. Siyah-beyazlılar, Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek. Beraberlik ve yenilgi durumlarında ise diğer maçlardan gelecek sonuçları bekleyecek. 7 puanlı Hollanda temsilcisi Twente'nin ise kazanmaktan başka çaresi yok. Temsilcimizi mağlup etmeleri durumunda onların kaderi de diğer maçlar sonrasında belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU:

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