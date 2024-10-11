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TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki

TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki
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TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-KARADAĞ) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki

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TV8 YAYIN AKIŞI 11 EKİM 2024

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

21:45 Türkiye - Karadağ / Canlı

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV8 FREKANS

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

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