TV YAYIN AKIŞI 27 ARALIK: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
27 Aralık 2023 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. TV yayın akışına göre bu akşam birçok ilgi çeken yapım ekranlarda olacak. İzleyiciler, 'Bu akşam hangi diziler var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapanlar, 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorularına yanıt arıyor. Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
Bugün hangi diziler var ve 27 Aralık 2023 Çarşamba günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 27 Aralık 2023 Çarşamba TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Aralık 2023 Çarşamba akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 27 Aralık 2023 Çarşamba tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 09:45 Aile
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Vizontele
KANAL D
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Dilek Taşı
FOX TV
- 07:45 Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 23:30 Kızıl Goncalar
STAR TV
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:30 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Hükümet Kadın 2
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
- 11:15 Masterchef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Masterchef All Star
TRT 1
- 05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:45 İncir Ağacı
- 06:50 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:50 Diriliş "Ertuğrul"
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yabancı Sinema "Hıçkırık"
- 22:35 Türk Sineması "Kurtuluş Hattı"
- 00:55 Teşkilat
- 03:40 Diriliş "Ertuğrul"
- 05:55 Kapanış