TV YAYIN AKIŞI 26 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
Bugün hangi diziler var ve 26 Mart 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 Mart 2024 Salı TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 26 Mart 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 26 Mart 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Yeni Gelin
KANAL D
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Taş Kağıt Makas
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
22:45 Jackie Chan İz Peşinde (Yabancı Sinema)
00:30 Yargı
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
NOW
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:15 Şahane Hayatım
02:45 Yaz Şarkısı
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 İnadına Aşk
STAR TV
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 K-9 (Yabancı Sinema)
21:45 K-9 (Yabancı Sinema)
23:30 Yalı Çapkını
02:00 Aramızda Kalmasın
04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
06:30 Söz
ATV
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 ATV Ana Haber
19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
TV8
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
TRT 1
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:50 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:10 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
01:00 Kara Ağaç Destanı
02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03:40 Sahur Bereketi
05:20 Kapanış