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TV YAYIN AKIŞI 26 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

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Bugün hangi diziler var ve 26 Mart 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 26 Mart 2024 Salı TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 26 Mart 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 26 Mart 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

KANAL D

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Taş Kağıt Makas

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

22:45 Jackie Chan İz Peşinde (Yabancı Sinema)

00:30 Yargı

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

NOW

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Yabani

00:15 Şahane Hayatım

02:45 Yaz Şarkısı

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:30 İnadına Aşk

STAR TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 K-9 (Yabancı Sinema)

21:45 K-9 (Yabancı Sinema)

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Aramızda Kalmasın

04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

06:30 Söz

ATV

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 ATV Ana Haber

19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Yaban Çiçekleri

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV8

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TRT 1

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:50 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:10 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:40 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

01:00 Kara Ağaç Destanı

02:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

03:40 Sahur Bereketi

05:20 Kapanış

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