23 Kasım 2023 Perşembe günü televizyon yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi arayan birçok kişi, 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorularına yanıt arıyor. Bugün hangi diziler var ve 23 Kasım 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?

Bugün hangi diziler var ve 23 Kasım 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 23 Kasım 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 23 Kasım 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 23 Kasım 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Yeni Gelin

KANAL D

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Aşk Ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

06:00 Bir Derdim Var

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk Ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

23:15 Üç Kız Kardeş

FOX TV

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Senden Daha Güzel

06:00 Bay Yanlış

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:30 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Cennetin Gözyaşları

TV8

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1