TV YAYIN AKIŞI 23 KASIM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var?
23 Kasım 2023 Perşembe günü televizyon yayın akışı ve hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de hangi dizilerin yayınlanacağı araştırılıyor. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi arayan birçok kişi, 'Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var?' sorularına yanıt arıyor. Bugün hangi diziler var ve 23 Kasım 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak ediliyor.
Bugün hangi diziler var ve 23 Kasım 2023 Perşembe günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 23 Kasım 2023 Perşembe TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 23 Kasım 2023 Perşembe akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 23 Kasım 2023 Perşembe tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Aile
- 05:30 Yeni Gelin
KANAL D
- 00:15 Arka Sokaklar
- 03:00 Aşk Ve Umut
- 04:00 Poyraz Karayel
- 06:00 Bir Derdim Var
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk Ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Bir Derdim Var
- 23:15 Üç Kız Kardeş
FOX TV
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:15 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:00 Şahane Hayatım
- 02:30 Yaz Şarkısı
- 04:45 Senden Daha Güzel
- 06:00 Bay Yanlış
STAR TV
- 07:00 Kiralık Aşk
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar
- 03:00 Kiralık Aşk
- 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 01:20 Ateş Kuşları
- 03:50 Mutfak Bahane
- 05:50 Cennetin Gözyaşları
TV8
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 05:00 Tuzak
TRT 1
- 05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:40 İncir Ağacı
- 06:50 Elimi Bırakma
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:50 Diriliş Ertuğrul
- 17:40 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 03:10 Diriliş Ertuğrul
- 05:10 Lingo
- 06:10 Kapanış