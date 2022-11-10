TV8'in sevilen dizisi Tuzak'ın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Güven geliyor. Peki, Tuzak Güven kimdir? Güven Gümüşay kimdir? Tuzak Güven gerçekte kim, ismi nedir? Rıza Kocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuzak Güven karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Tuzak, Fabrika Yapım ve Acun Medya ortak yapımı, ilk bölümü 19 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Tuzak Güven kimdir, kim canlandırıyor? Tuzak Güven Gümüşay gerçekte kim, ismi nedir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuzak dizisi Güven kimdir?

TUZAK GÜVEN KİMDİR? GÜVEN GÜMÜŞAY KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Tuzak dizisinde Güven Gümüşay karakterini "Rıza Kocaoğlu" canlandırmaktadır.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

"Av Mevsimi" filminde rol aldıktan sonra DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock"ı sahneledi. 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen, Kaybedenler Kulübü filminde sinemaya tekrar adım attı. Ayrıca önemli olarak gösterilebilecek Kuzey Güney ve Ezel dizilerinde de rol aldı. 2012-2015 yılları arasında yayımlanan Karadayı dizisinde "Yasin Komiser"i canlandırdı.

2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017-2021 arasında Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmı?tır.