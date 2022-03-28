Tuvalet kağıdı KDV oranı 2022 kaç? Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinde indirime gidildiğini açıkladı. Peki, Tuvalet kağıdı KDV oranı 2022: Tuvalet kağıdından ne kadar vergi alınıyor? Tuvalet kağıdı vergi oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

TUVALET KAĞIDI KDV ORANI 2022

Bebek bezi KDV oranı yüzde 8'dir. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Sözlerinin başında daha önce yapılan KDV düzenlemelerine dair bilgi veren Erdoğan, "Küresel ve bölgesel krizler karşısında, hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumanın mücadelesini verirken idari reformları da ihmal etmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili STK ve sektörlerle yakın istişare içinde KDV düzenlemesini hazırlamıştır. İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Et, süt, yumurta, yoğurt, peynir, patates tahıl gibi pek çok üründe bilfiil uygulanmaya başlandı. Mesken ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni KDV düzenlemeleri;

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Yeme içme hizmetlerinde KDV'de yüzde 8'e indirmiş olma kararı aldık.

Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacak.

Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz.

İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacak. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz.

Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz.

Oto galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Açıklamalarında Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeme- içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

KONUT VE EMLAK

"Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır" diyen Erdoğan, "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" dedi.

ARSA VE ARAZİ

Devam eden açıklamalarında Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir" dedi.

ARAÇ ALIM SATIMDA KDV ARTIŞI

Erdoğan, "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

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