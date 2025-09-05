Tutarlar güncellendi! 2025 Eylül güncel Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, şartları neler?

2025 Eylül itibarıyla emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) mensubu vatandaşlar için cazip bir fırsat sunuluyor. Devlet güvencesiyle hizmet veren Ziraat Bankası, emekli müşterilerine farklı kampanya dahilinde fırsatlar sunuyor.

2025 EYLÜL GÜNCEL ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

2025 yılı Nisan-Mayıs döneminde Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamında emekli aylığını bankadan alan müşterilerine maaş miktarına göre kademeli promosyon ödemesi sunmaya başladı.

10.000 TL altı maaş alanlara yaklaşık 5.000 TL,

10.000–14.999 TL aralığındaki emeklilere 8.000 TL,

15.000–19.999 TL maaş aralığına 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sağlanmaktadır.

NTV ve Mebpersonel kaynaklarında da bu tutarların, 2025 Eylül itibârıyla hâlâ geçerli olduğu, "12.000 TL'ye varan promosyon" ifadesiyle vurgulanmıştır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası emekli promosyonundan yararlanmak için öne çıkan şartlar şunlardır:

Emekli aylığı SGK kapsamında (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) banka aracılığıyla alınmalıdır.

Emekli, maaşlarını 3 yıl süreyle Ziraat Bankası'ndan almaya taahhüt etmelidir.

Promosyon peşin olarak ödenir.

2024 promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilir.

Başvurular şube, internet bankacılığı, Ziraat Mobil, ATM ve SMS gibi çok kanallı yöntemlerle kolayca yapılabilir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR OLDU?

Yıl bazındaki artışı değerlendirecek olursak, 2025 itibârıyla Ziraat Bankası'nın emekli promosyonunda maksimum 12.000 TL'ye ulaşan ödeme sunulduğu belirgindir. Bazı özel bankaların çok daha yüksek rakamlar vermesine karşılık, Ziraat Bankası'nın sabit, öngörülebilir ve güvenilir yapısı özellikle tercih edilmektedir.

ZİRAAT BANKASI PROMOSYONU KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Ziraat Bankası promosyonu, emekli maaşı üç yıllık bir taahhütle alınmasına bağlı olarak 3 yılda bir olarak düşünülebilir. Yani her promosyon dönemi üç yıllık bir süreyi kapsar. Daha önceki promosyon ödemeleri iade edilmeden yenisine başvurulabilir; sistem, iade tutarını otomatik olarak mahsup eder.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekli promosyonunu almak isteyenler şu adımları izleyebilir:

Banka şubeleri üzerinden doğrudan başvuru yapılabilir. Ziraat Mobil veya İnternet Şube aracılığı ile işlemler kolayca tamamlanabilir. ATM aracılığıyla başvuru mümkün. SMS yöntemi de oldukça pratik: 4757'ye "PRO <TC Kimlik No>" yazılarak gönderim yapılır, banka sizi arayıp onayınızı alır.

Bu çoklu kanal avantajı, başvuru sürecini hızlı ve erişilebilir kılar.