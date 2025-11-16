TÜRSAB seçimlerinde Muhammet Akkaya'dan 'Mavi Liste' ile yenilik çağrısı

Haberler

Güncelleme:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin 26. Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylarından Muhammet Akkaya, 'Mavi Liste' adıyla seçime gireceğini duyurdu. Akkaya, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, TÜRSAB'ın Türk turizminin geleceğini şekillendiren en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı. Akkaya, 'Mavi Liste' hareketinin yalnızca bir seçim kampanyası değil, aynı zamanda bir vizyonun adı olduğunu söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylarından Muhammet Akkaya, "Mavi Liste" adıyla seçime gireceğini duyurdu. Akkaya, açıklamasında birlik, dayanışma ve yenilik mesajı vererek tüm üyeleri "Mavi Liste" etrafında birleşmeye davet etti.

"Turizmin kalbinde birlik ve vizyon zamanı"

Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Akkaya, TÜRSAB'ın yalnızca acentaların değil, Türk turizminin geleceğini şekillendiren en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

"Cennet ülkemizin güzelliklerini, tatilin ve dünyanın gözbebeğinde buluşturalım. Türkiye'nin turizm değerlerini dünyanın her köşesine taşıyalım." diyen Akkaya, Türkiye'nin turizm potansiyelinin daha etkin biçimde tanıtılması gerektiğini vurguladı.

"Turizm, ülkemizin bacasız sanayisidir"

Akkaya, konuşmasında turizmin ekonomideki yeri ve sektörün sürdürülebilir büyümesi için belirledikleri vizyona da değindi:

"Turizm, ülkemizin bacasız sanayisidir. Bu sanayiyi daha ileriye taşımak, sürdürülebilir bir büyüme sağlamak ve acentalarımızın gücünü artırmak için yola çıktık."

TÜRSAB'ın tüm üyeleriyle birlikte daha katılımcı, şeffaf ve yenilikçi bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade eden Akkaya, sektörde ortak akıl ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

"Mavi Liste bir seçim değil, değişim hareketidir"

Akkaya, "Mavi Liste" hareketinin yalnızca bir seçim kampanyası değil, aynı zamanda bir vizyonun adı olduğunu söyledi:

"Gücünü birlikten alan bir TÜRSAB için Mavi Listede buluşalım. Hep birlikte turizmi geleceğe taşıyalım, Türkiye'yi dünya turizminde hak ettiği yere ulaştıralım."

Akkaya, bu vizyonun temelinde birlik, şeffaflık, yenilikçilik ve adil temsil ilkelerinin yer aldığını belirtti.

"TÜRSAB seçimleri Türk turizmi için dönüm noktası"

26. Olağan Genel Kurul'da yapılacak seçimlerin Türk turizmi açısından büyük bir önem taşıdığını dile getiren Akkaya, TÜRSAB üyelerine şu çağrıda bulundu:

"Bu seçim, yalnızca bir yönetim değişikliği değil, Türk turizminin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Tüm meslektaşlarımızı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye davet ediyorum."

