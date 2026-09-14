Türkşeker 182 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı
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Türkşeker, fabrikalarında görevlendirilmek üzere 182 sürekli işçi alımı için başvuruları İŞKUR üzerinden kabul edecek.
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 182 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı.
Başvurular 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 18 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirecek.
Kaynak: Haber Merkezi