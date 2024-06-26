Türksat 5A frekans arama nasıl yapılır, Türksat 5A tüm frekanslar listesi 2024!

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, Türksat 5A frekans arama nasıl yapılır,

TRT 1 NEDEN YOK?

futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor.

TRT 1 CL MODÜLÜ YOK NE DEMEK?

Şifreli olan TRT yayınını açmış olabilirsiniz. Frekansını kontrol edin. 11794 V 30000 frekansından izleyebilirsiniz.

Bu uyarı Digiturk, Tivibu, D-Smart ve bunlar gibi üyelikli yayın yapan platformlara üyeliğinizin olmamasından dolayı karşınıza çıkabilir. Üyeliğiniz varsa televizyonunuzun arkasında veya yanında modül adı verilen, kredi kartına benzer bir kartın takıldığı parça arızalı veya yerinden çıkmış olabilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR CANLI YAYIN İLE MAÇLARI KAÇIRMAYIN!

TRT Spor canlı yayın linki ile tuttuğunuz takımların canlı maç yayınlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TÜRKSAT 5A FREKANS ARAMA NASIL YAPILIR?

Türksat A.Ş. hizmet kalitesinin artırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, mevcut şebeke arama frekanslarına (Türkiye ve Batı kapsama alanı için 12380 V SR:27500 Türkiye ve Doğu kapsama alanı için 12423 H SR:30000) yeni frekanslar eklendi.

Bu yenilik kapsamında şebeke tarama hizmetinden faydalanmak için, bulunduğunuz kapsama alanına göre aşağıdaki tabloda verilen herhangi bir frekans kullanılabilecektir. Uydu alıcısının "Kurulum" veya "Ayarlar" menüsünden, "Tek Kanal Arama" alt menüsünde, "Uydu" kısmında "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel olarak girilerek,"Şebeke Arama" (Network Search) açık seçilmelidir. Otomatik tarama sonucunda, güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenmektedir.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcılarında ise yeni frekanslar otomatik olarak güncellenmekte olup herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmamaktadır.