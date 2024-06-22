TRT 1 canlı izle! Euro 2024 Türkiye Portekiz grup maçı canlı izleme linki ve milli maç nereden, hangi kanaldan izlenir merak ediliyor. Euro 2024'te Türkiye- Portekiz karşı karşıya geliyor. 19:00'da başlayacak. TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE Türkiye- Portekiz maçı HD şifresiz izleme linki

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye- Polonya maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.