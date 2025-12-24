Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor

BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kurulması planlanan finansal iştirak kapsamında izlenecek stratejik yol haritasının netleştiğini duyurdu.

KATILIM BANKASI MODELİNDE KARAR KILINDI

Şirket, 2024 yılı Ekim ayında dijital katılım bankası kurulmasına yönelik başlattığı fizibilite çalışmalarını tamamladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; hizmet çeşitliliği ve operasyonel avantajlar dikkate alınarak "geleneksel katılım bankası" modelinde karar kılındı.

BİM yönetimi, geleneksel katılım bankası lisansının dijital banka lisansına göre daha geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu vurguladı. Faaliyetlerin ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden yürütüleceği belirtilirken, seçilen modelin müşterilerin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunma açısından daha avantajlı olduğu ifade edildi.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yönetim Kurulu'nun 23 Aralık 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, BİM'in çoğunluk payına sahip olacağı yeni katılım bankası için 24 Aralık 2025 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) kuruluş izni başvurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Şirket, perakende sektöründeki güçlü pazar konumunu ve geniş müşteri ağını finans sektörüyle entegre etmeyi hedefliyor.