Türkiye'nin dev zincir marketi, katılım bankası kuruyor

BİM, finansal iştirak planı kapsamında dijital banka modelinden vazgeçerek geleneksel katılım bankası kurma kararı aldı ve kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuru yapılacağını duyurdu.

  • BİM, 2024 yılı Ekim ayında başlattığı dijital katılım bankası fizibilite çalışmalarını tamamladı ve geleneksel katılım bankası modelinde karar kılındı.
  • BİM, 23 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 24 Aralık 2025 itibarıyla BDDK'ya katılım bankası kuruluş izni başvurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.
  • BİM, çoğunluk payına sahip olacağı yeni katılım bankası ile perakende sektöründeki pazar konumunu ve müşteri ağını finans sektörüyle entegre etmeyi hedefliyor.

BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kurulması planlanan finansal iştirak kapsamında izlenecek stratejik yol haritasının netleştiğini duyurdu.

KATILIM BANKASI MODELİNDE KARAR KILINDI

Şirket, 2024 yılı Ekim ayında dijital katılım bankası kurulmasına yönelik başlattığı fizibilite çalışmalarını tamamladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; hizmet çeşitliliği ve operasyonel avantajlar dikkate alınarak "geleneksel katılım bankası" modelinde karar kılındı.

BİM yönetimi, geleneksel katılım bankası lisansının dijital banka lisansına göre daha geniş bir hizmet yelpazesi sunduğunu vurguladı. Faaliyetlerin ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden yürütüleceği belirtilirken, seçilen modelin müşterilerin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı ve yenilikçi çözümler sunma açısından daha avantajlı olduğu ifade edildi.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yönetim Kurulu'nun 23 Aralık 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında resmi sürecin başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, BİM'in çoğunluk payına sahip olacağı yeni katılım bankası için 24 Aralık 2025 itibarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) kuruluş izni başvurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Şirket, perakende sektöründeki güçlü pazar konumunu ve geniş müşteri ağını finans sektörüyle entegre etmeyi hedefliyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDi:

Piyasadaki bütün ürünleri topla millet 2 liralık malı 10 liraya sat

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

çok bilmişler şimdi diyorsunuzki bunlar günü geçen yiyecekleri mesuliyet almamak için çöpe atıyor şahsen ben bulunca topluyorum ambalajlı kapalı üründe sorun yok tüketiyorum dedelerimiz anlatırdı yokluk zamanı yiyecek bulamayıp süpürge tohumu yemişler şimdi bolluk var ama pahalı son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri çöpe atacaklarına büyük indirimle satsalar faize bulaşıp haram olmasın diye katılım bankası kuran bu ehli müslüömanlar zararmı ederlerdi millet ucuz gıda yemesin diye çöpe atıyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

