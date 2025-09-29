Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Enpara'nın QNB'den ayrılma sürecinde bankanın daha önce açıkladığı "90 gün boyunca para aktarım garantisi" ve "EFT-SWIFT işlemlerinde kesinti olmayacağı" sözlerinin tutulmadığı ortaya çıktı. Eski hesaplara gönderilen ödemelerin yeni IBAN'lara aktarılacağı belirtilmesine rağmen, tüm transferlerin geri döndüğü bildirildi.

YENİ IBAN BİLGİLERİ MÜŞTERİLERE DUYURULMADI

Kullanıcılar, geçiş işleminden önce kendilerine yeni IBAN adreslerinin bildirilmediğini ifade ediyor. Bu durum, ödemelerini eski hesaplara yönlendiren müşterilerin mağdur olmasına yol açtı.

"TANIMSIZ HESAP" HATASI

Enpara'nın SWIFT sistemine kayıt olmadan hesap taşıma işlemi gerçekleştirdiği, bu nedenle yurt dışından ödeme bekleyen birçok kullanıcının alacaklarını alamadığı ortaya çıktı. Yeni IBAN ve SWIFT bilgilerini ticaret yaptığı yabancı firmalara ileten kullanıcılar, "Bankacılık sistemine kayıtlı böyle bir SWIFT hesabı bulunamamaktadır." uyarısıyla karşılaştı.

MADDİ ZARARIN BOYUTU BİLİNMİYOR

Bankanın taşıma sürecinde yaptığı hatalardan doğan maddi zararın ne kadar olduğu henüz bilinmezken, mağduriyet yaşayan kullanıcılar çözüm bekliyor. Enpara müşteri hizmetlerinin ise "90 gün aktarım garantisi" ve SWIFT sorunları konusunda herhangi bir çözüm sunamadığı aktarılıyor.

SOSYAL MEDYADA MAĞDURİYETLER PAYLAŞILIYOR

Yaşanan sorunlar sosyal medya platformlarında da gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, karşılaştığı ödeme sıkıntılarını ve mağduriyetlerini paylaşarak tepki gösterdi.