TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? ABD TÜRKİYE maçı şifresiz kanalda mı? Canlı yayın bilgileri!

Maçın saati ve yayın bilgileri, taraftarlar tarafından sıklıkla "Türkiye milli maç hangi kanalda?" ve "ABD Türkiye maçı şifresiz mi?" gibi aramalarla sorgulanıyor. ABD Türkiye maçı şifresiz mi? sorusu büyük önem taşıyor. Milli maçların şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığı, milyonlarca futbolseverin ekran başına geçip geçmeyeceğini belirliyor. Peki, bu akşamki karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ Mİ?

ABD Türkiye maçı, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40'da oynanacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu (Türksat 4A):

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı: 7100

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https://www.tv8.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden canlı yayını ücretsiz izleyebilirsiniz.