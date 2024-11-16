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TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Galler milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Galler milli maç saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Türkiye-Galler bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-Galler milli maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Türkiye-Galler maçı ne zaman?

Milli maç saat kaçta başlıyor? UEFA Uluslar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Türkiye- Galler karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Türkiye- Galler maçı öncesi Türkiye- Galler maçı şifresiz mi? Türkiye- Galler maçı hakemi kim? Türkiye- Galler maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Türkiye- Galler nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE-GALLER MAÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye ile Galler arasında oynanacak kritik milli maç, 16 Kasım Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, Kayseri'de büyük mücadeleyi gerçekleştirecek.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Galler milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Galler arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, CBC Sport, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Galler milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GALLER MİLLİ MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye-Galler milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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