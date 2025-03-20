Türkiye Macaristan maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye Macaristan golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Türkiye Macaristan maçı 3-1'lik milli takımımızın üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Türkiye Macaristan maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Macaristan maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Macaristan maçı İstanbul'da, Rams park Stadyumu'nda oynanacak.