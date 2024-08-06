Türkiye kaybederse eleniyor mu? Türkiye, Çin maçını kaybederse ne olur?

Türkiye- Çin maçının kaç kaç biteceği merak ediliyor. Birçok kişi Türkiye, Çin maçını kaybederse Türkiye elenecek mi sorusunun cevabını araştırıyor. 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında kazanan tarafın kim olacağı aratılıyor. Peki, Türkiye kaybederse eleniyor mu? Türkiye, Çin maçını kaybederse ne olur?

TÜRKİYE KAYBEDERSE ELENİYOR MU?

Türkiye, Çin çeyrek final maçını kaybederse Olimpiyatlara veda edecek.

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Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

Polonya-Amerika Birleşik Devletleri

İtalya-Sırbistan / Çin-Türkiye