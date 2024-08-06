Türkiye kaybederse eleniyor mu? Türkiye, Çin maçını kaybederse ne olur?
Türkiye kaybederse eleniyor mu? Türkiye, Çin maçını kaybederse ne olur? Türkiye'nin, Çin ile yapacağı maçın sonucu merak konusu oldu. Türkiye'nin bu maçı kaybetmesi durumunda elenme ihtimali bulunuyor. Maçın sonucu ve Türkiye'nin turnuvadaki konumu hakkında detaylar haberimizde.
Türkiye- Çin maçının kaç kaç biteceği merak ediliyor. Birçok kişi Türkiye, Çin maçını kaybederse Türkiye elenecek mi sorusunun cevabını araştırıyor. 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maçında kazanan tarafın kim olacağı aratılıyor. Peki, Türkiye kaybederse eleniyor mu? Türkiye, Çin maçını kaybederse ne olur?
TÜRKİYE KAYBEDERSE ELENİYOR MU?
Türkiye, Çin çeyrek final maçını kaybederse Olimpiyatlara veda edecek.
YARI FİNAL
Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
Polonya-Amerika Birleşik Devletleri
İtalya-Sırbistan / Çin-Türkiye