Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?
Uluslar Ligi'nde Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Karadağ'ın kadrosunda Krstovic, Osmajic, Vujacic ve Trabzonspor'da forma giyen Stefan Savic gibi önemli oyuncular bulunuyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı?
A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi maçı oynadığı Galler ile başladı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak. Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?
Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te yapılacak. Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNNACAK?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.