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Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?

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Uluslar Ligi'nde Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. Karadağ'ın kadrosunda Krstovic, Osmajic, Vujacic ve Trabzonspor'da forma giyen Stefan Savic gibi önemli oyuncular bulunuyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı?

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi maçı oynadığı Galler ile başladı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak. Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te yapılacak. Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNNACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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