Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi maçı oynadığı Galler ile başladı. Son olarak İzmir'de İzlanda karşısına çıkan milliler şimdi ise Karadağ'ı konuk edecek. Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak. Türkiye-Karadağ maçı ne zaman? Türkiye-Karadağ maçı ne maçı, hazırlık maçı mı, Ulular Ligi maçı mı?

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Türkiye, Karadağ'ı konuk edecek. Türkiye-Karadağ karşılaşması, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te yapılacak. Bu maçın ardından ise deplasmanda İzlanda ile 14 Ekim 2024 tarihinde rövanş maçına çıkılacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNNACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU