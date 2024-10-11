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Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?
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Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyor. Türkiye Karadağ spikeri kim, kim anlatıyor? Milyonlarca futbol sever Türkiye Karadağ hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. Montella'nın öğrencileri Karadağ maçından galip gelerek UEFA Uluslar Ligi'nde 7 puana ulaşmayı hedefliyor. İşte Türkiye Karadağ maçı yayını...

Türkiye Karadağ hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı başlaması saatler kaldı. Milyonlarca futbol sever Türkiye Karadağ hangi kanalda, araştırıyor. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçının yayınlayacak kanal bilgisi belli oldu. İşte Türkiye Karadağ maçı yayını...

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Karadağ maçı uyduda TV8 kanalında şifresiz olacak yayınlanacak. İnternette ise Türkiye Karadağ maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebilecek. Yine TV8 kanalının resmi internet sitesinden Türkiye Karadağ maçı canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Saat 21.45'te başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hem internetten hem de uydu üzerinden izlenebilmektedir. Uydu üzerinden TV8 kanalı ile internetten ise hem TV8 resmi internet sitesinden hem de EXXEN platformundan telefon, televizyon, tablet ile Türkiye Karadağ maçını canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE KARADAĞ İLK 11

Türkiye'nin Karadağ maçı 11'leri henüz belli olmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacak. Muhtemel 11 ise şöyledir:

Türkiye'nin Karadağ maçı muhtemel 11'i:Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Milli takımda, Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek.

Ay-yıldızlı ekipte, Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek?

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Türkiye Karadağ maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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