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TÜRKİYE- İTALYA MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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TÜRKİYE- İTALYA MAÇI CANLI İZLE Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşecek olan voleybol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu önemli karşılaşmanın detaylarına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen Filenin Sultanları son grup maçını İtalya ile oynayacak. Son grup maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, TÜRKİYE- İTALYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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