TÜRKİYE- İTALYA MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçına 29 Temmuz'da çıktı. Hollanda'yı 3-2, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen Filenin Sultanları son grup maçını İtalya ile oynayacak. Son grup maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Peki, TÜRKİYE- İTALYA MAÇI CANLI İZLE! Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

TÜRKİYE- İTALYA MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

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