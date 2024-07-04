Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye- Hollanda maçının hakemi Clement Turpin nereli?

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak bu önemli maçın hakemi Fransız Clement Turpin olarak belirlendi. Peki, Türkiye- Hollanda maçının hakemi kim? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE- HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'nundan Clement Turpin yönetecek.

CLEMENT TURPIN NERELİ?

Berlin'de oynanacak bu önemli maçın hakemi Fransız Clement Turpin olarak belirlendi. Turpin'in yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Clement Turpin 2024 Avrupa Futbol Şampiynası'nda şu ana kadar 2 maç yönetti. Turpin, turnuvanın açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasıyla birlikte İngiltere-Slovenya karşılaşmasında görev yaptı.